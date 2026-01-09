x
09 января 2026
Израиль

Продлен арест подозреваемых в нападениях на палестинцев в Шавей-Шомрон

Иудея и Самария
время публикации: 09 января 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 11:53
Wisam Hashlamoun/Flash90

Полиция сообщает, что суд продлил срок содержания под стражей подозреваемых в совершении актов насилия и вандализма в окрестностях поселения Шавей-Шомрон еще на несколько дней для продолжения расследования.

Напомним, накануне в районе, прилегающем к Шавей-Шомрон, были подожжены автомобили и теплица, пострадали два человека.

Сразу после сообщения о происшествии во время прочесывания района военнослужащие ЦАХАЛа заметили автомобиль. Подозреваемые бросили машину и попытались скрыться пешком, но были задержаны. Им от 15 до 18 лет, они являются жителями Иудеи и Самарии.

В ходе обыска автомобиля, проведенного силами полиции из отделения Ариэля, были изъяты средства нападения, а подозреваемые переданы на допрос в подразделение по борьбе с преступностью в Самарии.

Израиль
