Атаки ЦАХАЛа в Ливане: склады вооружений, производства и пусковые установки "Хизбаллы"

В пятницу, 9 января, ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах Ливана. В рамках операции были атакованы склады вооружений и объект по производству оружия, которые использовались для восстановления и наращивания сил "Хизбаллы".

Кроме того, были атакованы площадки для запуска ракет по Израилю и пусковые установки, а также другие объекты, которые боевики использовали для реализации террористических планов против ЦАХАЛа и израильских граждан.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что атакованные цели и деятельность по восстановлению инфраструктуры "Хизбаллы" на этих объектах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.