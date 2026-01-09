x
09 января 2026
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 11:53
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Премьер-министр Западного Самоа распорядился открыть посольство в Иерусалиме

время публикации: 09 января 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 11:05
Премьер-министр Западного Самоа распорядился открыть посольство в Иерусалиме
AP Charlotte Graham-McLay

Глава правительства Западного Самоа Леуатеа Полатаивао Фоси Шмидт, вступивший в должность в сентябре 2025 года, издал распоряжение об открытии посольства в Иерусалиме.

Соответствующее заявление было сделано в ходе специальной молитвы за Израиль, в котором приняли участие лидеры христианских общин страны.

Западное Самоа станет третьим после Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи тихоокеанским государством, открывающим посольство в Иерусалиме. Также в столице Израиля действуют посольства США, Гватемалы и Парагвая. Аргентина планирует перенести посольство в Иерусалим весной этого года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 октября 2023

Вице-премьер Фиджи анонсировал открытие посольства в Иерусалиме в 2024 году
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 марта 2019

Начался визит в Израиль премьер-министра Самоа
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 04 марта 2019

В Иерусалиме состоялась встреча лидеров Израиля и Самоа, подписано соглашение о "безвизе"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 февраля 2017

Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль, "страну Божьего народа"