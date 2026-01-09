Премьер-министр Западного Самоа распорядился открыть посольство в Иерусалиме
Глава правительства Западного Самоа Леуатеа Полатаивао Фоси Шмидт, вступивший в должность в сентябре 2025 года, издал распоряжение об открытии посольства в Иерусалиме.
Соответствующее заявление было сделано в ходе специальной молитвы за Израиль, в котором приняли участие лидеры христианских общин страны.
Западное Самоа станет третьим после Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи тихоокеанским государством, открывающим посольство в Иерусалиме. Также в столице Израиля действуют посольства США, Гватемалы и Парагвая. Аргентина планирует перенести посольство в Иерусалим весной этого года.
