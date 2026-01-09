Последствия бури в Израиле: поваленные деревья, разбитые машины
время публикации: 09 января 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 13:08
Спасательные службы сообщают о различных инцидентах по всей стране, ставших следствием шквального ветра и сильного дождя. На Шдерот Ицхак Рабин в Ашкелоне на проезжую часть рухнуло дерево. В результате инцидента пострадал мужчина в возрасте около 65 лет.
По сообщению МАДА, возле упавшего дерева был обнаружен перевернувшийся автомобиль, в салоне которого зажало водителя. Пострадавший был в сознании, с травмами головы и конечностей. После того, как его извлекли из машины, его эвакуировали в больницу "Барзилай" в состоянии средней тяжести.
В Бней-Браке дерево упало на несколько машин на улице А-Ярден. В результате инцидента никто не пострадал, даже с учетом того, что один из пострадавших автомобилей во время падения дерева ехал.
Ссылки по теме