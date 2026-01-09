Сотрудник полиции застрелил 29-летнего жителя Ибтина, МАХАШ ведет расследование

29-летний Шаам Шами был убит в ночь на пятницу в деревне Ибтин. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Шами был вооружен, и застрелили его сотрудники полиции в тот момент, когда он стрелял в направлении жилого дома.

Отдел внутренних расследований полиции (МАХАШ) начал расследование, действительно ли убивший подозреваемого полицейский почувствовал угрозу своей жизни, из-за чего открыл огонь на поражение.

На месте происшествия было обнаружено незаконное оружие, и следователям МАХАШ предстоит проверить, было ли это оружие в момент инцидента в распоряжении убитого.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир похвалил полицейских, которые "выявили стрельбу по дому, вступили в боеконтакт с преступниками и нейтрализовали стрелявших".