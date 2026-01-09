x
09 января 2026
|
последняя новость: 13:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 13:05
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сотрудник полиции застрелил 29-летнего жителя Ибтина, МАХАШ ведет расследование

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 09 января 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 12:39
Сотрудник полиции застрелил 29-летнего жителя Ибтина, МАХАШ ведет расследование
Пресс-служба МАДА (иллюстрация)

29-летний Шаам Шами был убит в ночь на пятницу в деревне Ибтин. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Шами был вооружен, и застрелили его сотрудники полиции в тот момент, когда он стрелял в направлении жилого дома.

Отдел внутренних расследований полиции (МАХАШ) начал расследование, действительно ли убивший подозреваемого полицейский почувствовал угрозу своей жизни, из-за чего открыл огонь на поражение.

На месте происшествия было обнаружено незаконное оружие, и следователям МАХАШ предстоит проверить, было ли это оружие в момент инцидента в распоряжении убитого.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир похвалил полицейских, которые "выявили стрельбу по дому, вступили в боеконтакт с преступниками и нейтрализовали стрелявших".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2026

В районе Ибтина застрелен мужчина