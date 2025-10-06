ЦАХАЛ перешел в режим максимальной боеготовности на период праздника Суккот

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник оценку обстановки с участием форума Генштаба. По результатам совещания он распорядился поднять уровень готовности Армии обороны Израиля до наивысшего, подчеркнув, что до завершения праздничного периода армия сосредоточится на обороне.

Он дал указания провести до наступления праздника тренировки всех сил, включая инструктаж в опорных пунктах и укрепленных позициях, сосредоточить силы ЦАХАЛа на ключевых задачах, обеспечить быструю готовность ВВС как в обороне, так и в наступлении по всем направлениям с упором на сектор Газы.

Замир подчеркнул, что оценка обстановки на всех фронтах не изменилась, и речь идет о повышении готовности на период праздников.