x
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ перешел в режим максимальной боеготовности на период праздника Суккот

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 октября 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 18:49
ЦАХАЛ перешел в режим максимальной боеготовности на период праздника Суккот
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник оценку обстановки с участием форума Генштаба. По результатам совещания он распорядился поднять уровень готовности Армии обороны Израиля до наивысшего, подчеркнув, что до завершения праздничного периода армия сосредоточится на обороне.

Он дал указания провести до наступления праздника тренировки всех сил, включая инструктаж в опорных пунктах и укрепленных позициях, сосредоточить силы ЦАХАЛа на ключевых задачах, обеспечить быструю готовность ВВС как в обороне, так и в наступлении по всем направлениям с упором на сектор Газы.

Замир подчеркнул, что оценка обстановки на всех фронтах не изменилась, и речь идет о повышении готовности на период праздников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

731-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии