МИД Израиля: помощь для Газы с 42 судов "флотилии" заполнила десятую часть одного грузовика
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что общий объем помощи для сектора Газы, находившейся на всех 42 судах "флотилии Сумуда", не превысил двух тонн.
"Неудивительно, что "флотилия ХАМАСа-Сумуда" отвергла все предложения Израиля, Италии и Греции передать гуманитарный груз для Газы в одном из региональных портов. После проверки всех судов и яхт "флотилии" общий объем найденных на них грузов едва достиг 2 тонн. Это менее десятой части одного грузовика с гуманитарной помощью!", – говорится в сообщении.
МИД приводит для сравнения следующие данные:
- один грузовик с гуманитарной помощью доставляет в Газу около 20 тонн;
- ежедневно в Газу въезжают около 300 таких грузовиков.
"Флотилия ХАМАСа-Сумуда" была всего лишь рекламным трюком", – обвиняет МИД.