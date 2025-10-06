x
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 18:44
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Израиля: помощь для Газы с 42 судов "флотилии" заполнила десятую часть одного грузовика

время публикации: 06 октября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 18:44
Одно из судов "флотилии" в Тунисе
AP Photo/Anis Mili

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что общий объем помощи для сектора Газы, находившейся на всех 42 судах "флотилии Сумуда", не превысил двух тонн.

"Неудивительно, что "флотилия ХАМАСа-Сумуда" отвергла все предложения Израиля, Италии и Греции передать гуманитарный груз для Газы в одном из региональных портов. После проверки всех судов и яхт "флотилии" общий объем найденных на них грузов едва достиг 2 тонн. Это менее десятой части одного грузовика с гуманитарной помощью!", – говорится в сообщении.

МИД приводит для сравнения следующие данные:

- один грузовик с гуманитарной помощью доставляет в Газу около 20 тонн;

- ежедневно в Газу въезжают около 300 таких грузовиков.

"Флотилия ХАМАСа-Сумуда" была всего лишь рекламным трюком", – обвиняет МИД.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Более 170 активистов "флотилии Сумуда", включая Тунберг, депортированы из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Продлен арест участницы "флотилии Сумуда", укусившей сотрудницу тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Католик, участник "флотилии Сумуда", принял ислам в израильской полицейской машине