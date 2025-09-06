ЦАХАЛ предупредил о готовящейся атаке на цель в городе Газа: "Из-за наличия инфраструктуры ХАМАСа"

Представитель ЦАХАЛа на арабском языке, полковник Авихай Эдраи, опубликовал "срочное сообщение" для жителей города Газа с призывом покинуть здание, расположенное в районе перекрестка Бейрут, и палатки, разбитые рядом с ним.

"ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удар по этому зданию из-за наличия в нем и возле него террористической инфраструктуры ХАМАСа. Ради вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться из этого района на юг, в гуманитарную зону в Хан-Юнисе", – сообщил он.