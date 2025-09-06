x
время публикации: 06 сентября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 11:53
Вики Коэн и Анат Ангрест, матери заложников, обратились к Нетаниягу в сети Х
Фото: Ноам Амир, Штаб семей похищенных

В преддверии демонстрации, которая состоится в субботу, 6 сентября, вечером, возле резиденции Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме, Вики Коэн и Анат Ангрест, матери двух заложников, обратились к премьер-министру в сообщениях, опубликованных в социальной сети X.

"Нетаниягу, вы спали сегодня ночью? Потому что я провела 700-ю ночь без сна. Жизни моего Матана угрожает непосредственная опасность – так мне вчера сообщили по телефону. Вам больше не будет от меня покоя", – написала Анат, мать заложника Матана Ангреста.

Вики Коэн, мать похищенного военнослужащего Нимрода Коэна, добавила: "Мой Нимрод находится в опасности для жизни из-за решения, которое вы приняли. Поэтому сегодня вечером я приду прямо к порогу вашего дома вместе с десятками тысяч граждан Израиля. Будет шумно так же, как шумно у Нимрода от отголосков взрывов, когда взрывают по вашему приказу".

Израиль
