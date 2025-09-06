x
06 сентября 2025
06 сентября 2025
06 сентября 2025
последняя новость: 11:54
06 сентября 2025
Израиль

Газа
время публикации: 06 сентября 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:56
Авихай Эдраи призвал жителей города Газа как можно скорее его покинуть
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи призвал жителей города Газа как можно скорее присоединиться к тысячам тех, кто уже покинул "столицу ХАМАСа".

"Можно эвакуироваться через улицу А-Рашид, быстро и на транспортных средствах без досмотра. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы как можно скорее перейти в этот район", – говорится в сообщении.

В связи с расширением действий ЦАХАЛа в городе Газа и установлением контроля над оплотами ХАМАСа в рамках операции "Колесницы Гидеона", Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.

Израиль
