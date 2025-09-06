ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

В связи с расширением действий ЦАХАЛа а в городе Газа и установлением контроля над оплотами ХАМАСа в рамках операции "Колесницы Гидеона", Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.

Гуманитарная зона включает в себя жизненно важную инфраструктуру, такую как полевые госпитали и опреснительные установки. В гуманитарную зону будут систематически поставляться продовольствие, палатки, медикаменты и медицинское оборудование. Поставки будут осуществляться при содействии координатора действий правительства на территориях и международного сообщества.

Следует отметить, что усилия по оказанию гуманитарной помощи и адаптации инфраструктуры будут продолжаться на постоянной основе в сотрудничестве с ООН и международными организациями, одновременно с расширением действий ЦАХАЛа в городе Газа.