ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

время публикации: 06 сентября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 08:57

В связи с расширением действий ЦАХАЛа а в городе Газа и установлением контроля над оплотами ХАМАСа в рамках операции "Колесницы Гидеона", Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.

Гуманитарная зона включает в себя жизненно важную инфраструктуру, такую как полевые госпитали и опреснительные установки. В гуманитарную зону будут систематически поставляться продовольствие, палатки, медикаменты и медицинское оборудование. Поставки будут осуществляться при содействии координатора действий правительства на территориях и международного сообщества.

Следует отметить, что усилия по оказанию гуманитарной помощи и адаптации инфраструктуры будут продолжаться на постоянной основе в сотрудничестве с ООН и международными организациями, одновременно с расширением действий ЦАХАЛа в городе Газа.

