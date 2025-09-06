Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 6 сентября, ожидается небольшое понижение температуры, в среднем по стране температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-29, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 23-33, на побережье Мертвого моря – 24-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-37, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье температура понизится. В понедельник-пятницу – без существенных изменений.