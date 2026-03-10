x
Экономика

Впервые с 2023 года китайские автомобили разгрузят в порту Эйлата, с пересадкой в Акабе

Эйлат
Хуситы
Автомобили
Китай
Красное море
время публикации: 10 марта 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 08:48
Впервые с 2023 года китайские автомобили разгрузят в порту Эйлата, с пересадкой в Акабе
Yehuda Ben Itach/Flash90

В ближайшие дни впервые с ноября 2023 года, когда йеменские хуситы ввели блокаду Баб эль-Мандебского пролива, в порту Эйлата будет разгружена партия автомобилей из Китая.

Как сообщает портал Walla, ролкер, арендуемый китайским производителем электромобилей BYD, прошел через Баб эль-Мандеб в Красное море и доставил груз автомобилей своего производства и производства других китайских брендов в иорданский порт Акабы.

Значительная часть этого груза предназначена для израильского рынка. Изначально планировалось перегнать израильскую партию на автовозах через наземную границу, однако службы безопасности заблокировали этот вариант. Поэтому автомобили для Израиля будут снова погружены на ролкер меньших размеров, который пройдет 5 километров по морю от Акабы до Эйлата.

