07 апреля 2026
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 14:08
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Сообщения о падении кассетных суббоеприпасов в разных городах центра Израиля

Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 13:37
Сообщения о падении кассетных суббоеприпасов в разных городах центра Израиля
Экстренные службы сообщают о падении осколков и кассетных суббоеприпасов иранской ракеты в разных районах центральной части Израиля, включая Рамат-Ган, Ганей-Тикву, Гиват-Шмуэль, Петах-Тикву и другие населенные пункты.

Сообщения о пострадавших не поступали.

По уточненным данным, в Гиват-Шмуэле зафиксировано попадание на пустыре, в Ганей-Тикве во дворе жилого дома, в Петах-Тикве зафиксировано прямое попадание в жилой дом, вызвавшее разрушения и материальный ущерб (без пострадавших), еще одно попадание в Петах-Тикве на крышу жилого дома, и еще два - возле домов, все эти случаи также обошлись без пострадавших.

В Рамат-Гане два места падения, на парковке и на открытой местности, без пострадавших. Два места падений зафиксированы в Тель-Авиве, включая туристический комплекс Митхам а-Тахана.

Израиль
