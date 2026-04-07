Сообщения о падении кассетных суббоеприпасов в разных городах центра Израиля

Экстренные службы сообщают о падении осколков и кассетных суббоеприпасов иранской ракеты в разных районах центральной части Израиля, включая Рамат-Ган, Ганей-Тикву, Гиват-Шмуэль, Петах-Тикву и другие населенные пункты.

Сообщения о пострадавших не поступали.

По уточненным данным, в Гиват-Шмуэле зафиксировано попадание на пустыре, в Ганей-Тикве во дворе жилого дома, в Петах-Тикве зафиксировано прямое попадание в жилой дом, вызвавшее разрушения и материальный ущерб (без пострадавших), еще одно попадание в Петах-Тикве на крышу жилого дома, и еще два - возле домов, все эти случаи также обошлись без пострадавших.

В Рамат-Гане два места падения, на парковке и на открытой местности, без пострадавших. Два места падений зафиксированы в Тель-Авиве, включая туристический комплекс Митхам а-Тахана.