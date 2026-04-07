ЦАХАЛ опубликовал видео, запечатлевшее процесс ликвидации боевиков на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, запечатлевшее процесс от момента идентификации боевиков до их уничтожения. Эти кадры были сняты в ходе операции 146-й дивизии на юге Ливана, где израильские силы действуют с целью укрепления передовой линии обороны и обеспечения безопасности жителей севера страны.

По данным армии, в ходе операции уничтожено около 130 боевиков и более 1000 объектов террористической инфраструктуры.