ЦАХАЛ опубликовал видео, запечатлевшее процесс ликвидации боевиков на юге Ливана
время публикации: 07 апреля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 19:04
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, запечатлевшее процесс от момента идентификации боевиков до их уничтожения. Эти кадры были сняты в ходе операции 146-й дивизии на юге Ливана, где израильские силы действуют с целью укрепления передовой линии обороны и обеспечения безопасности жителей севера страны.
По данным армии, в ходе операции уничтожено около 130 боевиков и более 1000 объектов террористической инфраструктуры.