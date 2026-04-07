x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 12:45
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ракетные обстрелы из Ливана: сигналы тревоги звучат на севере Израиля

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Хизбалла
время публикации: 07 апреля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 12:19
Ракетные обстрелы из Ливана: сигналы тревоги звучат на севере Израиля
AP Photo/Baz Ratner

В 11:17 "Цева Адом" сработала в Маргалиот, вскоре тревога прозвучала в Манаре.

В 11:53 ракетная тревога прозвучала в Нагарии, Рош а-Никре, Шломи и других населенных пунктах линии противостояния. По предварительным данным, зафиксировано попадание в Нагарии.

В 11:58 тревога в кибуце Мисгав-Ам.

В 12:08 ракетная тревога прозвучала в Верхней Галилее и на линии противостояния.

В 12:17 тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook