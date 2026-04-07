Ракетные обстрелы из Ливана: сигналы тревоги звучат на севере Израиля

В 11:17 "Цева Адом" сработала в Маргалиот, вскоре тревога прозвучала в Манаре.

В 11:53 ракетная тревога прозвучала в Нагарии, Рош а-Никре, Шломи и других населенных пунктах линии противостояния. По предварительным данным, зафиксировано попадание в Нагарии.

В 11:58 тревога в кибуце Мисгав-Ам.

В 12:08 ракетная тревога прозвучала в Верхней Галилее и на линии противостояния.

В 12:17 тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне.