Предварительные сообщения о падении кассетных суббоеприпасов в центре Израиля

После последнего ракетного обстрела центра Израиля из Ирана экстренные службы выехали по вызовом на несколько участков падения осколков и кассетных суббоеприпасов. Поступили предварительные сообщения о прямых попаданиях (не подтвердились).

По предварительным данным, зафиксированы падения кассетных зарядов и обломков в Рош а-Аине, Рамат а-Шароне, Бней-Браке, Тель-Авиве. Во всех этих случаях пострадавших нет, причинен ущерб.