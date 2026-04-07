Предварительные сообщения о падении кассетных суббоеприпасов в центре Израиля
время публикации: 07 апреля 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 09:35
После последнего ракетного обстрела центра Израиля из Ирана экстренные службы выехали по вызовом на несколько участков падения осколков и кассетных суббоеприпасов. Поступили предварительные сообщения о прямых попаданиях (не подтвердились).
По предварительным данным, зафиксированы падения кассетных зарядов и обломков в Рош а-Аине, Рамат а-Шароне, Бней-Браке, Тель-Авиве. Во всех этих случаях пострадавших нет, причинен ущерб.