Сообщение о прямом попадании в Нагарии, есть пострадавшие

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" выехала на сообщение о прямом попадании ливанской ракеты в Нагарии. Над жилым районом виден черный дым. Сообщается, что из Ливана по Нагарии был выпущен залп из 10 ракет.

По данным пожарно-спасательной службы "Кабаут ве-Ацала", идет работа на четырех участках падения ракет в Нагарии. Известно о попадании в автомобиль, без пострадавших.

По данным медицинских служб, в результате попадания в Нагарии медицинская помощь была оказана четверым пострадавшим, двое получили легкие травмы, еще двое впали в нервный шок.