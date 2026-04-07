Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 апреля, на севере и на побережье утром дожди, временами с грозами. В течение дня дожди распространятся до Негева. Вечером температура понизится и будет ниже среднесезонной.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 17-29, в Беэр-Шеве – 10-21, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 25 км/ч).

В среду температура существенно не изменится, временами будут идти дожди. С четверга по субботу – переменная облачность, местами возможны слабые дожди. В воскресенье-понедельник – малооблачно, без осадков.