Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Оджени дос Сантос из Кацрина

Полиция Израиля просит помощи общественности в розыске пропавшей. Пропала 16-летняя Шира Оджени дос Сантос из Кацрина. Последний раз ее видели вечером 4 апреля 2026 года на улице Маале а-Ар в городе Маалот. Сегодня было разрешено опубликовать информацию о ее исчезновении.

Приметы пропавшей: рост 1,60 м, телосложение худощавое – среднее, волосы прямые каштановые, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят обратиться полицию по телефону 100 или в полицейский участок "Голан" по телефону 04-6968222.