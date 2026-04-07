07 апреля 2026
Израиль

"Хизбалла" продолжает запускать беспилотники и ракеты по израильской территории

время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:45
В 14:55 активирована система раннего предупреждения об обстреле с территории Ливана. Сигнал тревоги прозвучал в Малкии, Ироне и Авивиме.

15:04 - сигналы тревоги в Шомере и Зарите.

15:22 - сигнал тревоги в Зарите.

В 15:30 в связи с ракетным обстрелом прозвучали сирены в Кирьят-Шмоне, Тель-Хайе, Бейт-Хилеле, А-Гошрим, Кфар-Гилади, Шаар Йешуве, Дафне. В Кирьят-Шмоне обломок ракеты упал между домами, предварительно ударившись о стену одного из них. В результате обстрела нет пострадавших.

