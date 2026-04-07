Израильский источник: "Ближайшие 24 часа решат судьбу войны"

Официальный израильский источник заявил, что ближайшие 24 часа будут решающими в ходе нынешней войны.

По словам источника, если бы все зависело от политического руководства Ирана, то прекращение огня давно было бы достигнуто. "Есть сомнения в том, что политическое руководство Ирана контролирует ситуацию", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Иран представил США через пакистанских посредников свое предложение по окончанию войны. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно опубликованной информации, предложение Тегерана включает 10 пунктов. Иран требует гарантий не возобновления атак на его территорию, а также прекращения действий ЦАХАЛа на территории Ливана. Помимо этого, Иран требует обложить пошлиной на сумму два миллиона долларов каждое судно, которое будет проходить через Ормузский пролив. Эта сумма разделится между Ираном и Оманом, а Исламская республика использует свою долю для восстановления инфраструктур, поврежденных ударами Израиля и США.

Издание Wall Street Journal сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что в окружении президента США Дональда Трампа считают шансы на достижение соглашения с Ираном крайне низкими, во всяком случае до истечения срока ультиматума. Этот срок 7 апреля в 20:00 по времени на восточном побережье США.