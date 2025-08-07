В Бейт-Шемеше маленькая девочка подавилась во время еды, она в тяжелом сотоянии

Днем 7 августа в Бейт-Шемеше во время еды у себя дома подавилась маленькая девочка, она потеряла сознание, дыхание и сердцебиение остановились. На место происшествия была вызвана бригада службы "Маген Давид Адом".

Парамедики реанимировали пострадавшую и доставили ее в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Состояние ребенка остается тяжелым.