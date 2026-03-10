Умер Александр Баттерфилд, сыгравший ключевую роль в "Уотергейте"

В США в возрасте 99 лет умер Александр Баттерфилд – бывший помощник президента Ричарда Никсона, сыгравший ключевую роль в раскрытии Уотергейтского скандала.

Как сообщают СМИ, Баттерфилд скончался 9 марта у себя дома в районе Ла-Хойя в Сан-Диего.

Именно Александр Баттерфилд в 1973 году сообщил Сенату о существовании в Белом доме системы тайной записи разговоров Никсона, что стало поворотным моментом в расследовании и в итоге привело к отставке президента.

Уотергейтский скандал начался после взлома штаба Демократической партии в комплексе "Уотергейт" в 1972 году. Обнародование записей Белого дома стало одним из главных доказательств попытки сокрытия обстоятельств дела и предопределило политический крах Никсона – единственного президента США, ушедшего в отставку.