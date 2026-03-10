x
10 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Умер Александр Баттерфилд, сыгравший ключевую роль в "Уотергейте"

США
Скандалы
время публикации: 10 марта 2026 г., 04:52 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 04:53
Умер Александр Баттерфилд, сыгравший ключевую роль в "Уотергейте"
AP Photo/Chitose Suzuki

В США в возрасте 99 лет умер Александр Баттерфилд – бывший помощник президента Ричарда Никсона, сыгравший ключевую роль в раскрытии Уотергейтского скандала.

Как сообщают СМИ, Баттерфилд скончался 9 марта у себя дома в районе Ла-Хойя в Сан-Диего.

Именно Александр Баттерфилд в 1973 году сообщил Сенату о существовании в Белом доме системы тайной записи разговоров Никсона, что стало поворотным моментом в расследовании и в итоге привело к отставке президента.

Уотергейтский скандал начался после взлома штаба Демократической партии в комплексе "Уотергейт" в 1972 году. Обнародование записей Белого дома стало одним из главных доказательств попытки сокрытия обстоятельств дела и предопределило политический крах Никсона – единственного президента США, ушедшего в отставку.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 марта 2021

Умер один из главных участников Уотергейтского скандала Гордон Лидди
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 октября 2014

Умер легендарный главный редактор The Washington Post, опубликовавший первые материалы об Уотергейтском скандале