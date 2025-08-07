"Флотилия 50": акция протеста с участием членов семей похищенных

Вскоре после полудня из яхтенной стоянки в Ашкелоне в сторону сектора Газы вышла "Флотилия 50" из 11 судов, на которых, среди прочих, находятся 20 членов семей похищенных израильтян.

Все мероприятие продлится два часа. На самой ближней к сектору Газы точке участники акции с помощью мегафонов будут кричать в сторону сектора в надежде, что родные услышат их.

Также планируется передача международного сигнала тревоги Mayday по системам радиосвязи и спуск на воду 50 желтых спасательных кругов.