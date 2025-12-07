На юге Ливана уничтожены туннель и склад оружия "Хизбаллы": фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фото и видео операции бойцов 601-го батальона 769-й бригады на юге Ливана. В ходе этой операции был уничтожен туннель, которым террористы "Хизбаллы" пользовались во время войны, а также склад оружия, принадлежащий "Хизбалле".

Уничтоженные объекты были частью укреплений "Хизбаллы" на юге Ливана. В туннеле были обнаружены оружие и боеприпасы, включая минометные снаряды, предназначенные для обстрела израильской территории. Речь идет о неактивной в настоящее время террористической инфраструктуре, уничтожение которой необходимо для предотвращения возможности ее будущего использования.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль и предотвращения попыток восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" – в рамках договоренностей, достигнутых между Израилем и Ливаном.