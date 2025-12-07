x
07 декабря 2025
Израиль

Помощница воспитательницы подозревается в жестоком обращении с ребенком

время публикации: 07 декабря 2025 г., 16:27
Помощница воспитательницы подозревается в жестоком обращении с ребенком
Yonatan SIndel/Flash90

Сотрудники полиции Нетании задержали помощницу воспитательницы, жительницу Рамат-Гана в возрасте примерно 50 лет, по подозрению в том, что она ударила маленького ребенка.

Расследование было начато после получения сообщения о жестоком обращении с ребенком в детском саду. У одной из сотрудниц возникли подозрения, что помощница воспитательницы проявила насилие в отношении одной из девочек.

После сбора доказательств подозреваемая была задержана, после допроса ее доставили в суд. Суд распорядился освободить ее с рядом ограничений. Расследование продолжается.

