ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили, что не проголосуют за проект госбюджета без закона о призыве
время публикации: 08 декабря 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 14:14
Партии ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили руководству коалиции, что не проголосуют за проект государственного бюджета даже в первом чтении до тех пор, пока комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне не утвердит закон о призыве.
В партии "Агудат Исраэль" увеличивается число депутатов, возражающих против самого законопроекта.
В ближайшие дни состоится заседание Совета знатоков Торы (духовные лидеры "Агудат Исраэль"), на котором будет принято решение.