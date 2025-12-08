ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили, что не проголосуют за проект госбюджета без закона о призыве

Партии ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили руководству коалиции, что не проголосуют за проект государственного бюджета даже в первом чтении до тех пор, пока комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне не утвердит закон о призыве.

В партии "Агудат Исраэль" увеличивается число депутатов, возражающих против самого законопроекта.

В ближайшие дни состоится заседание Совета знатоков Торы (духовные лидеры "Агудат Исраэль"), на котором будет принято решение.