x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 14:26
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили, что не проголосуют за проект госбюджета без закона о призыве

Призыв ультраортодоксов
Бюджет
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 08 декабря 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 14:14

Партии ШАС и "Дегель а-Тора" сообщили руководству коалиции, что не проголосуют за проект государственного бюджета даже в первом чтении до тех пор, пока комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне не утвердит закон о призыве.

В партии "Агудат Исраэль" увеличивается число депутатов, возражающих против самого законопроекта.

В ближайшие дни состоится заседание Совета знатоков Торы (духовные лидеры "Агудат Исраэль"), на котором будет принято решение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook