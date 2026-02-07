Внимание, розыск: пропала 15-летняя Жанет Джабер из Эйлата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Жанет Джабер из Эйлата. В последний раз ее видели 6 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.60, черные волосы, стройная, глаза карие.

Описание одежды и обуви: черная рубашка с длинными рукавами, длинные черные брюки и белые или черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6772700.