Внимание, розыск: пропала 15-летняя Жанет Джабер из Эйлата
время публикации: 07 февраля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 21:57
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Жанет Джабер из Эйлата. В последний раз ее видели 6 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост около 1.60, черные волосы, стройная, глаза карие.
Описание одежды и обуви: черная рубашка с длинными рукавами, длинные черные брюки и белые или черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6772700.