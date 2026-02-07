x
Инцидент на военной базе в Иорданской долине, ранена военнослужащая ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 февраля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 15:49
Инцидент на военной базе в Иорданской долине, ранена военнослужащая ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 7 февраля, подозреваемый в террористической деятельности, задержанный на военной базе в Иорданской долине, освободился от наручников и напал на военнослужащую ЦАХАЛа. Она получила легкое ранение.

Другая военнослужащая, находившаяся на месте происшествия, начала процедуру задержания подозреваемого и нейтрализовала его, открыв огонь. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Пострадавшая военнослужащая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, ее семья уведомлена о случившемся.

Израиль
