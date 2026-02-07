Олимпиада. У израильского спортсмена украли паспорт

Во время тренировочного лагеря в Чехии у одного из израильских олимпийцев (бобслей) украли паспорт, сообщает "Исраэль а-Йом".

Воры проникли в квартиру, которую сняли израильтяне, и украли паспорт Уорда Фаварси.

Команда прибудет в Италию в среду.

Полиция Чехии ведет расследование.