07 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. У израильского спортсмена украли паспорт

Олимпиада 2026
Бобслей
время публикации: 07 февраля 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 15:42
Олимпиада. У израильского спортсмена украли паспорт
AP Photo, File

Во время тренировочного лагеря в Чехии у одного из израильских олимпийцев (бобслей) украли паспорт, сообщает "Исраэль а-Йом".

Воры проникли в квартиру, которую сняли израильтяне, и украли паспорт Уорда Фаварси.

Команда прибудет в Италию в среду.

Полиция Чехии ведет расследование.

