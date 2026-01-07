x
07 января 2026
|
последняя новость: 06:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 06:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 07 января 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 05:43
ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 7 января на 77-й трассе недалеко от перекрестка Лави столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших в тяжелом состоянии - женщина около 30 лет (без сознания) и мужчина около 20 лет (в сознании), кроме того две молодые женщины (примерно 20 лет) получили травмы средней тяжести.

Пострадавших доставили в больницу "Пория" в Тверии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook