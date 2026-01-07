ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 7 января на 77-й трассе недалеко от перекрестка Лави столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших в тяжелом состоянии - женщина около 30 лет (без сознания) и мужчина около 20 лет (в сознании), кроме того две молодые женщины (примерно 20 лет) получили травмы средней тяжести.

Пострадавших доставили в больницу "Пория" в Тверии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.