Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 февраля, температура еще немного понизится и будет близкой к среднесезонной. В течение дня ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 6-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 7-19, на побережье Мертвого моря – 13-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-16, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг – дождливо. В пятницу-воскресенье будет прохладно и солнечно.