C 1 марта заказ паспортов и удостоверений личности будет оплачиваться по летнему тарифу

Управление народонаселения и миграции напоминает, что 28 февраля завершается период действия зимнего тарифа на заказ паспортов и удостоверений личности.

Важно учитывать: для фактического получения паспорта необходимо заблаговременно записаться на прием через систему Govisit, однако право на льготный тариф определяется датой оплаты, а не датой визита.

Разница в стоимости комиссии между зимним и летним тарифом может превышать 100 на человека.