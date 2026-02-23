x
23 февраля 2026
Экономика

C 1 марта заказ паспортов и удостоверений личности будет оплачиваться по летнему тарифу

Тарифы
Туризм
время публикации: 23 февраля 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 07:23
C 1 марта заказ паспортов и удостоверений личности будет оплачиваться по летнему тарифу
AP Photo, File

Управление народонаселения и миграции напоминает, что 28 февраля завершается период действия зимнего тарифа на заказ паспортов и удостоверений личности.

Важно учитывать: для фактического получения паспорта необходимо заблаговременно записаться на прием через систему Govisit, однако право на льготный тариф определяется датой оплаты, а не датой визита.

Разница в стоимости комиссии между зимним и летним тарифом может превышать 100 на человека.

