x
07 января 2026
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 13:56
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Столкновения около Рамаллы, подожжен израильский автомобиль

время публикации: 07 января 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 12:43
Столкновения около Рамаллы, подожжен израильский автомобиль
Flash90

Палестинские источники сообщают о поджоге автомобиля с израильскими номерными знаками в районе деревни Аль-Мурайир, к северо-востоку от Рамаллы, после столкновений между местными жителями и группой израильтян. Одним из первых об инциденте сообщил телеграм-канал Ramallahnews.

По данным Quds News Network, столкновения происходили в районе между Аль-Мурайиром и Абу-Фалахом. Согласно этому источнику, что во время атаки израильтянин на автомобиле сбил местного жителя, после чего его автомобиль подожгли.

Предварительно, один из жителей Палестинской автономии получил травмы средней тяжести.

На место происшествия прибыли израильские военные, обеспечившие защиту израильтян.

Комментариев со стороны ЦАХАЛа пока не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook