Столкновения около Рамаллы, подожжен израильский автомобиль

Палестинские источники сообщают о поджоге автомобиля с израильскими номерными знаками в районе деревни Аль-Мурайир, к северо-востоку от Рамаллы, после столкновений между местными жителями и группой израильтян. Одним из первых об инциденте сообщил телеграм-канал Ramallahnews.

По данным Quds News Network, столкновения происходили в районе между Аль-Мурайиром и Абу-Фалахом. Согласно этому источнику, что во время атаки израильтянин на автомобиле сбил местного жителя, после чего его автомобиль подожгли.

Предварительно, один из жителей Палестинской автономии получил травмы средней тяжести.

На место происшествия прибыли израильские военные, обеспечившие защиту израильтян.

Комментариев со стороны ЦАХАЛа пока не поступало.