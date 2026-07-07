ЦАХАЛ: оружие и флаги "Хизбаллы" обнаружены в спальне жилого дома на юге Ливана
время публикации: 07 июля 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 18:13
Военнослужащие боевой группы 769-й бригады, действующей под командованием 91-й дивизии ЦАХАЛа, продолжают операцию в приграничной зоне на юге Ливана, направленную на устранение угроз безопасности Израиля.
В ходе операции в деревне Таллусэ, расположенной в зоне безопасности, бойцы обнаружили склады с оружием, включая гранатометы, боеприпасы и стрелковое оружие.
При прочесывании местности в спальне одного из жилых домов были найдены взрывные устройства, противотанковые ракеты, гранаты, бронежилеты, каски и флаги "Хизбаллы".