ЦАХАЛ: оружие и флаги "Хизбаллы" обнаружены в спальне жилого дома на юге Ливана

Военнослужащие боевой группы 769-й бригады, действующей под командованием 91-й дивизии ЦАХАЛа, продолжают операцию в приграничной зоне на юге Ливана, направленную на устранение угроз безопасности Израиля.

В ходе операции в деревне Таллусэ, расположенной в зоне безопасности, бойцы обнаружили склады с оружием, включая гранатометы, боеприпасы и стрелковое оружие.

При прочесывании местности в спальне одного из жилых домов были найдены взрывные устройства, противотанковые ракеты, гранаты, бронежилеты, каски и флаги "Хизбаллы".