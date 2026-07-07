UKMTO: в Ормузском проливе атакован нефтяной танкер
время публикации: 07 июля 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 17:05
Британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.
По данным ведомства, танкер получил повреждения в результате попадания "снаряда неустановленного типа".
Сообщений о пострадавших и загрязнении моря не поступило.
За последние 24 часа это третье судно, атакованное в Ормузском проливе.
UKMTO продолжает проверку информации. Судам, проходящим через этот район, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
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