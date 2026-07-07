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Ближний Восток

UKMTO: в Ормузском проливе атакован нефтяной танкер

Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 07 июля 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 17:05
UKMTO: в Ормузском проливе атакован нефтяной танкер
UKMTO Operations Centre

Британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.

По данным ведомства, танкер получил повреждения в результате попадания "снаряда неустановленного типа".

Сообщений о пострадавших и загрязнении моря не поступило.

За последние 24 часа это третье судно, атакованное в Ормузском проливе.

UKMTO продолжает проверку информации. Судам, проходящим через этот район, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ближний Восток
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