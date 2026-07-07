x
07 июля 2026
|
последняя новость: 19:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 19:32
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Венгерский телеканал попросил прощения у зрителей за многолетнюю ложь

СМИ
Венгрия
время публикации: 07 июля 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 19:09
Петер Мадьяр
AP Photo/Omar Havana

Государственное телевидение Венгрии временно приостановило выпуск новостей в связи с реформой общественного вещания, сообщает Reuters.

На государственном телеканале M1 появился черный экран с надписью: "Общественные СМИ не должны лгать. Мы просим прощения за то, что делали это многие годы".

По данным Reuters, реформа проводится правительством, чтобы сделать государственные СМИ "независимыми и заслуживающими доверия". Этот шаг стал частью предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра, который заявлял о намерении прекратить "пропаганду" времен бывшего премьера Виктора Орбана.

Reuters пока не удалось подтвердить сообщения местных СМИ об увольнении части редакторов государственного телевидения и радио.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

Реформа СМИ утверждена ко второму и третьему чтениям
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2026

Религиозные депутаты бойкотируют заседания, обсуждение реформы Караи отменено
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2026

Парламент Венгрии проголосовал за сокращение зарплат министров и депутатов на десятки процентов