Венгерский телеканал попросил прощения у зрителей за многолетнюю ложь

Государственное телевидение Венгрии временно приостановило выпуск новостей в связи с реформой общественного вещания, сообщает Reuters.

На государственном телеканале M1 появился черный экран с надписью: "Общественные СМИ не должны лгать. Мы просим прощения за то, что делали это многие годы".

По данным Reuters, реформа проводится правительством, чтобы сделать государственные СМИ "независимыми и заслуживающими доверия". Этот шаг стал частью предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра, который заявлял о намерении прекратить "пропаганду" времен бывшего премьера Виктора Орбана.

Reuters пока не удалось подтвердить сообщения местных СМИ об увольнении части редакторов государственного телевидения и радио.