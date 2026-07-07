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Здоровье

Минздрав: причиной госпитализации женщины стало средство для выпрямления волос Legend

Минздрав
время публикации: 07 июля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 18:38
Минздрав: причиной госпитализации женщины стало средство для выпрямления волос Legend
Пресс-служба минздрава Израиля

Минздрав начал расследование после получения сообщения о жительнице Хадеры, госпитализированной в отделение интенсивной терапии с тяжелой почечной недостаточностью после процедуры выпрямления волос в "домашней парикмахерской".

Министерство предостерегает население и специалистов от использования, продажи и распространения средства для выпрямления волос Legend, распространяемого, согласно маркировке, поставщиком Хези Эденом. Запрет действует до особого распоряжения.

Была проведена проверка на заводе, указанном на этикетке средства, которая показала, что использованное средство по внешнему виду не соответствует продукту, произведенному на этом заводе. Минздрав подал заявление в полицию для расследования обстоятельств произошедшего.

Специалисты минздрава предупреждают: при ухудшении состояния здоровья после процедуры выпрямления волос следует немедленно обратиться к врачу, сообщив о проведенной процедуре и использованном средстве.

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