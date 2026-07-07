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Израиль

Нетаниягу: "Цель ВМС ЦАХАЛа - обеспечить безопасность морских путей"

Судоходство
ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 07 июля 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 17:44
Нетаниягу: "Цель ВМС ЦАХАЛа - обеспечить безопасность морских путей"
Sharon Label/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с командующим флотом, генерал-майором Эялем Харэлем, посетил 7 июля базу ВМС ЦАХАЛа в Хайфе. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

Во время визита Нетаниягу получил оперативный обзор деятельности ВМС и встретился с военнослужащими базы.

"Я нахожусь в порту Хайфы, на базе ВМС, вместе с командующим флотом. Мне представили подробный обзор наших возможностей, они впечатляют. Я поставил простую цель: задача ВМС и Государства Израиль – обеспечить безопасность морских путей и свободу морской торговли, которые имеют огромное значение для страны", – заявил Нетаниягу.

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