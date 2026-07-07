В МИДе разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей

Мобильное приложение TravIL предназначено для экстренной связи с израильтянами, находящимися за границей. Работа над ним была начата на фоне роста числа обращений в ситуационный центр МИД и сообщений о преследовании израильтян за рубежом.

По данным МИД, с начала года в ситуационный центр поступило около 10 тысяч экстренных обращений. За тот же период ведомство обработало 1825 сложных консульских случаев, включая тяжелые ДТП, аресты и потерю связи с гражданами. Это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве также отмечают рост числа случаев, когда у израильтян за границей в багаже обнаруживают патроны и другие боеприпасы. Чаще всего речь идет о демобилизованных солдатах и резервистах. В МИД предупреждают, что во многих странах такие инциденты приводят к длительным задержаниям и жестким судебным процедурам.

Приложение TravIL позволит напрямую связаться с ситуационным центром МИД. Система будет перенаправлять обращение в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы. Пользователи также будут получать срочные предупреждения и обновления по стране пребывания.