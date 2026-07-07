x
07 июля 2026
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 17:44
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В МИДе разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей

Антисемитизм
МИД
время публикации: 07 июля 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 17:25
В МИДе разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей
Фото NEWSru.co.il

Мобильное приложение TravIL предназначено для экстренной связи с израильтянами, находящимися за границей. Работа над ним была начата на фоне роста числа обращений в ситуационный центр МИД и сообщений о преследовании израильтян за рубежом.

По данным МИД, с начала года в ситуационный центр поступило около 10 тысяч экстренных обращений. За тот же период ведомство обработало 1825 сложных консульских случаев, включая тяжелые ДТП, аресты и потерю связи с гражданами. Это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве также отмечают рост числа случаев, когда у израильтян за границей в багаже обнаруживают патроны и другие боеприпасы. Чаще всего речь идет о демобилизованных солдатах и резервистах. В МИД предупреждают, что во многих странах такие инциденты приводят к длительным задержаниям и жестким судебным процедурам.

Приложение TravIL позволит напрямую связаться с ситуационным центром МИД. Система будет перенаправлять обращение в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы. Пользователи также будут получать срочные предупреждения и обновления по стране пребывания.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июля 2026

В Торонто появились антисемитские плакаты с фотографиями местных евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июня 2026

Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2026

В Панаме в ДТП погибла туристка из Израиля и еще несколько израильтян пострадали