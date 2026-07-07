Кнессет продвинул законопроект о разделении должностей юрсоветника правительства и генпрокурора

Пленум Кнессета утвердил процедурное решение законодательной комиссии, позволяющее продвигать отдельными частями законопроект о реформе статуса юридического советника правительства и генерального прокурора.

За утверждение решения проголосовали 59 депутатов, против – 45.

Речь идет о продвижении инициативы, предусматривающей разделение полномочий юридического советника правительства и главы прокуратуры. Сейчас эти функции объединены в одной должности: юридический советник правительства одновременно возглавляет систему государственного обвинения.

После утверждения решения комиссии коалиция сможет продолжить продвижение соответствующих частей законопроекта в рамках законодательной процедуры.