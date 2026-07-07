У КПП "Каландия" двое охранников были ранены при столкновении с бойцами погранслужбы

Полиция Израиля сообщила о происшествии возле КПП "Каландия" (между Иерусалимом и Рамаллой) – у ворот, предназначенных только для прохода сотрудников сил безопасности.

По данным полиции, группа бойцов пограничной службы (МАГАВ) на служебном автомобиле направлялась на оперативное задание, проехала через ворота и ожидала их закрытия. В этот момент со стороны Иудеи и Самарии к воротам подъехал гражданский автомобиль, водитель которого попытался проехать через них в сторону территории Израиля.

Бойцы МАГАВ подошли к машине, чтобы проверить личности находившихся в ней людей. По версии полиции, несколько подозреваемых вышли из автомобиля и напали на бойцов, били их кулаками, душили и пытались завладеть их оружием.

Во время нападения одна из пограничниц произвела предупредительный выстрел в воздух, однако, как утверждает полиция, нападавшие не прекратили атаку. После этого другой боец, увидев, что один из подозреваемых душит его товарища, и почувствовав угрозу жизни, открыл огонь по нижней части тела двух подозреваемых.

Позднее выяснилось, что двое раненых подозреваемых работают охранниками, однако во время инцидента они не были идентифицированы как охранники. По данным медиков, они получили легкие ранения и были доставлены в больницу. Несколько бойцов МАГАВ также получили легкие травмы в результате нападения.

Полиция сообщила, что обстоятельства происшествия расследуются.