В Тель-Авиве пиццерия отказалась от кошерной франшизы, а кондитерская стала соблюдать кашрут

Тель-авивская пиццерия "Арциэли" разорвала отношения с франшизой в Кирьят-Оно, получившей сертификат кошерности. Параллельно кондитерская EATS Bake House на улице Шенкин в Тель-Авиве официально объявила о переходе под надзор раввината и закрытии по субботам.

Владельцы "Арциэли", шеф-повар Хуан Масель и пиццамейкер Эльад Коэн, написали в соцсетях: "Мы решили, что наш путь останется верным тель-авивскому ДНК, и поэтому мы завершаем сотрудничество. "Арциэли" – это плюрализм. Мы знаем, что не все могут есть у нас из-за несоблюдения кашрута, но это наш путь, и мы освобождаем франшизу от контракта и от нашего имени, желая им удачи".

Шай Лахав, один из владельцев франшизы в Кирьят-Оно, назвал получение сертификата кошерности абсолютно правильным бизнес-шагом. "В нашем районе колоссальный спрос: здесь офисы крупных компаний с тысячами сотрудников, рядом [религиозный] колледж, – объяснил Лахав. – Мы расстались полюбовно. Мы продолжаем работать с тем же продуктом, по той же технологии, но без старого названия и с сертификатом кошерности".

Иную стратегию выбрала тель-авивская кондитерская EATS Bake House, которая объявила, что отныне работает исключительно в кошерном формате и закрывается на Шаббат. Владельцы объяснили решение двумя причинами: во-первых, правами работников, которым "тоже положен выходной, чтобы сходить на море", а во-вторых, желанием расширить клиентскую аудиторию. Они заверили, что вкус фирменных блюд не изменится.