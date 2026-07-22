FT: Совет мира предлагает создать в Рафахе "пилотную зону" для десятков тысяч палестинских арабов

Созданный США Совет мира предложил учредить в районе Рафаха (Рафиаха) на юге сектора Газы "пилотную зону", где могли бы разместиться десятки тысяч палестинских арабов. Об этом сообщает Financial Times.

По словам представителя Совета, проект задуман как палестинская инициатива, которой будут управлять палестинские технократы. Безопасность в зоне предполагается возложить на международные стабилизационные силы, сформированные из военнослужащих разных стран. В последние дни, по данным FT, обсуждались прибытие персонала этих сил, доставка оборудования и международная поддержка проекта.

В Совете заявляют, что план создания "гуманитарной зоны управления" в Рафахе может быть реализован независимо от хода переговоров с ХАМАСом, а полученный опыт впоследствии распространен на другие районы сектора. В координационном центре под эгидой США ранее рассматривались схожие проекты, включая возможность привлечения финансирования ОАЭ.

При этом FT отмечает, что инициатива напоминает прежние предложения США и Израиля о размещении палестинских гражданских лиц в специально выделенных районах под контролем сил безопасности. ООН и гуманитарные организации прежде выступали против подобных планов.

Рафах (Рафиах), находящийся под контролем израильских войск с мая 2024 года, в значительной степени разрушен и почти покинут жителями. В районе действует палестинское вооруженное формирование, поддерживаемое Израилем. Источники FT считают, что новая инициатива скорее свидетельствует о стремлении продемонстрировать хотя бы ограниченный прогресс на фоне затянувшихся переговоров, отказа ХАМАСа разоружаться и отсутствия значительного развертывания международных сил.

В Совете подчеркивают, что переселение в зону должно быть добровольным. Вместе с тем Египет опасается, что концентрация палестинцев в Рафахе у его границы может стать первым шагом к их вытеснению на египетскую территорию.

Первые публикации о планах создания "пилотной зоны" в Газе появились несколько недель назад в арабских СМИ.