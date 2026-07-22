По делу об убийстве Бениягу Рази задержана еще одна подозреваемая

Полиция задержала еще одну женщину по подозрению в причастности к убийству 19-летнего Бениягу Рази в Иерусалиме. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Подробности о личности новой подозреваемой и предполагаемой роли, которую она могла играть, пока не разрешены к публикации.

По данным "Кан", в распоряжении следователей имеется видеозапись, на которой Рази запечатлен на месте будущего убийства незадолго до смерти.

Бениягу Рази был обнаружен 11 июля с тяжелыми ножевыми ранениями в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. Он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

По делу ранее были задержаны несколько молодых людей и женщин, в том числе бывшая подруга погибшего Агам Царфи, которую следствие подозревает в организации нападения. Свою причастность она отрицает.

Расследование продолжается.