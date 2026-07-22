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Экономика

Израильская Monday.com сокращает 20% штата

ИИ
Рынок труда
время публикации: 22 июля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 11:29
Израильская Monday.com сокращает 20% штата
Wikipedia.org. Фото: Monday.com

Компания Monday.com объявила об увольнении 20% своего персонала по всему миру, в общей сложности 620 сотрудников.

В каких пропорциях увольнения коснутся израильского штата компании, составляющего более половины общего штата, на текущий момент неизвестно.

Из компании сообщили, что "этот шаг опирается на крупнейшее продуктовое изменение в истории компании за последние месяцы – переработку платформы для работы на основе ИИ".

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