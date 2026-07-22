Горные племена 50 тысяч лет назад использовали кремень и обсидиан для разных орудий труда

Археологи из Еврейского университета Иерусалима исследовали каменные орудия из пещеры Арарат-1 в Армении. Ученые показали, как гибко и точно использовали материалы и орудия люди среднего палеолита.

Ученые исследовали 1770 каменных артефактов возрастом от 33 до 52 тысяч лет в пещере Арарат-1 на Армянском нагорье. Археологи обнаружили четкое разделение в использовании сырья. Высококачественный обсидиан древние племена приносили издалека – некоторые его источники располагались в 200 километрах от стоянки. Орудия из обсидиана бережно хранили, постоянно подправляли и обновляли, что говорит о наличии продуманного переносного набора инструментов, который люди брали с собой в дальние переходы по горам.

В то же время орудия из местного кремня изготавливались прямо на месте и использовались для решения простых повседневных задач. Применив новый метод анализа микроскопических сколов размером менее 20 миллиметров, исследователи увидели следы ремонта орудий. Работа будет опубликована в следующем номере журнала Quaternary Science Reviews.

Полученные данные меняют традиционный взгляд на классификацию древних культур только по форме готовых орудий. Кроме самих орудий следует учитывать выбор материалов, набор инструментов и наличие навыков, позволявших восстанавливать изношенные орудия. Ученые пришли к выводу, что пещера Арарат-1 служила не просто случайным укрытием, а настоящим пунктом технического обслуживания и отдыха на сложных путях сезонных миграций.

"Наше исследование показывает, что древние люди Южного Кавказа мыслили гибко и стратегически, – отмечает руководитель работы доктор Ариэль Малинский-Булер. – Они не полагались на один-единственный источник сырья. Вместо этого они тщательно выбирали между орудиями из дорогого и труднодоступного обсидиана и простого местного кремня. Люди использовали пещеры, как важные узловые пункты для отдыха, ремонта снаряжения и планирования дальнейшего пути".