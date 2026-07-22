x
22 июля 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июля 2026
|
22 июля 2026
|
последняя новость: 16:30
22 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне и Саудовской Аравии

Саудовская Аравия
Война с Ираном
время публикации: 22 июля 2026 г., 15:18 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 15:20
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне и Саудовской Аравии
Eric Lee/Pool Photo via AP

В Бахрейне были активированы сирены воздушной тревоги. Вскоре после этого предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено и в Саудовской Аравии, сообщают региональные СМИ.

Причиной тревоги, предположительно, стал запуск ракет или беспилотников со стороны Ирана на фоне продолжающегося военного противостояния с США.

Официальной информации о перехватах, местах возможных падений, пострадавших или ущербе в Бахрейне и Саудовской Аравии к моменту публикации не поступало.

Ранее иранские ракеты были выпущены в направлении иорданского портового города Акаба, а сообщения о воздушной тревоге поступали и из других стран региона.

В последние дни Иран неоднократно атаковал военные объекты США в странах Персидского залива, в том числе в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Иранские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких провинциях страны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Силы ПВО Иордании перехватили четыре иранские ракеты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

13-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по оперативным центрам и складам БПЛА