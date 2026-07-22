Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне и Саудовской Аравии

В Бахрейне были активированы сирены воздушной тревоги. Вскоре после этого предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено и в Саудовской Аравии, сообщают региональные СМИ.

Причиной тревоги, предположительно, стал запуск ракет или беспилотников со стороны Ирана на фоне продолжающегося военного противостояния с США.

Официальной информации о перехватах, местах возможных падений, пострадавших или ущербе в Бахрейне и Саудовской Аравии к моменту публикации не поступало.

Ранее иранские ракеты были выпущены в направлении иорданского портового города Акаба, а сообщения о воздушной тревоге поступали и из других стран региона.

В последние дни Иран неоднократно атаковал военные объекты США в странах Персидского залива, в том числе в Бахрейне, Кувейте и Иордании