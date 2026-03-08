Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников, вошедших в ее воздушное пространство, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA. Подробности не приводятся.

В свою очередь, МВД Бахрейна сообщила о раненом осколками в Манаме, в результате атаки были повреждены несколько магазинов.

Напомним, что ранее иранские власти декларировали прекращение боевых действий против соседних арабских стран. Однако при этом было заявлено, что это будет соблюдаться при условии, что соседние страны не предоставляют свою территорию американским военным для ударов по Ирану и с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. Кроме того, Тегеран ничего не гарантировал со стороны своих прокси-сил.