x
08 марта 2026
|
последняя новость: 01:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 01:02
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников

Саудовская Аравия
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 00:42 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 00:51
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников
AP Photo/Amr Nabil

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников, вошедших в ее воздушное пространство, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA. Подробности не приводятся.

В свою очередь, МВД Бахрейна сообщила о раненом осколками в Манаме, в результате атаки были повреждены несколько магазинов.

Напомним, что ранее иранские власти декларировали прекращение боевых действий против соседних арабских стран. Однако при этом было заявлено, что это будет соблюдаться при условии, что соседние страны не предоставляют свою территорию американским военным для ударов по Ирану и с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. Кроме того, Тегеран ничего не гарантировал со стороны своих прокси-сил.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 марта 2026

Президент Ирана: Тегеран не будет атаковать соседей